Maduro suspende vuelos entre Venezuela y Colombia para evitar contagios

Nicolás Maduro, anunció este jueves la suspensión por un mes de todos los vuelos provenientes de Europa y de Colombia "para sumar a los procesos preventivos a nivel internacional" por el coronavirus que, según aseguró, no ha llegado aun al país.

Además, declaró el "estado de emergencia permanente" en el sistema de salud venezolano para la prevención, protección y para prepararlo "para atender los casos que sean detectados en algún momento en el país".

El mandatario venezolano también ordenó la cancelación de concentraciones masivas de cualquier tipo en el país, como marchas o protestas, entre otras.

Le puede interesar: Corte abrió indagación a Álvaro Uribe por la 'Ñeñepolítica'

Medidas al margen de ideologías

A la suspensión de vuelos procedentes de Colombia y Europa, podrían sumarse otros, ya que se está evaluando ampliar esta medida a otros países, que "se anunciarán si fueran necesarias".

Asimismo, dada la "gravedad" de la situación, Maduro no descartó cerrar todas las fronteras con Colombia y Brasil, dos países que ya han detectado positivos, y habló de la necesaria cooperación entre las autoridades sanitarias de los tres países.

Además, ha pedido al presidente de Estados Unidos Donald Trump que levante las sanciones contra Venezuela para facilitar la compra de más kits y material médico.

"Vamos a insistir mil veces para que se pongan de lado las diferencias ideológicas, que son pequeñeces al lado de esta pandemia, y evitar que se expanda", agregó el mandatario.

Venezuela en alerta, pero sin positivos

"Las cifras arrojan verdaderamente grandes preocupaciones. Aquí en Venezuela hemos tomado todas las medias preventivas para detectar la llegada del virus. Pero siendo una pandemia hay que ser objetivo y tener los pies sobre la tierra y hay que ver que en cualquier momento el coronavirus podría entrar en nuestro país", dijo.

Por primera, vez el Gobierno dio cifras y dijo que se han atendido unos 30 casos sospechosos a nivel nacional desde hace 3 semanas y que, en todos ellos se ha descartado la enfermedad.

"Se han hecho decenas de pruebas de casos sospechosos. No ha llegado a Venezuela, pero tenemos que prepararnos con serenidad, con seguridad y con la cooperación y la solidaridad más grande que podamos ejercer los venezolanos", añadió.

Dijo que los kits y pruebas diagnósticas han llegado a Venezuela a través de la Organización Mundial de la Salud y de China y que Cuba ha mandado "10.000 tratamientos de interferón", un medicamento que sirve para distintas dolencias.

Lea también: Aplazan la edición 53 del Festival Vallenato por precaución

Coordinación institucional

Explicó que se han habilitado 46 hospitales a nivel nacional como centro para "ejercer la rectoría en todo el territorio".

Por otro lado, ordenó a la Fuerza Armada Bolivariana que esté al frente de la protección del pueblo y señaló que el Gobierno trabajará en coordinación con la Organización Mundial de la Salud.

Maduro pidió ayuda de expertos "para enfrentar una situación verdaderamente única" y dijo que el gobierno de Venezuela está en comunicación permanente con los socios de la OPEP".

El mandatario concluyó que el coronavirus es no solo "una amenaza la salud y la vida sino que ha golpeado letalmente a la economía en el contexto global" y que las medidas que tomará el país "son medidas especiales que van a ir escalando si fuera necesario".