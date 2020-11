Y agregó: “La educación a distancia lo que ha hecho es destapar una problemática social que lleva no uno, no dos, para mí lleva fácilmente más de cuatro o cinco años. Esta generación no le interesa aprender. (...) Nunca había visto el desánimo, el desinterés, la falta de compromiso a tan altos niveles como ahora. Esto es una problemática social, es una cuestión más cultural, generacional”.

Finalmente, aunque la publicación de la profesora abrió una vez más el debate entorno a las fallas del sistema académico y los problemas de la educación virtual, hay muchos estudiantes que en la actualidad tienen una gran inconformidad con el compromiso de los docentes y las instituciones de educación superior.

En el caso de Colombia, hay que recordar que muchas universidades no dieron ningún tipo de beneficio en materia de matriculas en medio de la pandemia, Asimismo, los alumnos denuncian, improvisación, desinterés, monotonía y una realidad laboral que, para algunos, demuestra que el estudio no es sinónimo de éxito en la sociedad del siglo XXI.