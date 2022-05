Mamá de Miss USA 2019 reveló el último mensaje que le dejó antes de quitarse la vida

El mensaje continuó con un agradecimiento especial hacia su madre; “Lloro casi todos los días, como si estuviese en duelo. He deseado morirme durante años. Y sé que querrías haberlo sabido y haberme ayudado, pero no quería compartir esta carga con nadie”.

Confirmó que mientras leía el mensaje sentía que no podía terminarlo, fue hasta días después del trágico suceso, que pudo leer la dolorosa despedida dejada en su celular.

Vea aquí: Papá propinó cachetadón a coordinador de colegio que al parecer acosaba a su hija

Continúa el mensaje de despedida comentando: “A pesar de eso, gracias sinceramente por haber estado ahí para mí en algunos de mis momentos más solitarios, sin tener que decirte que te necesitaba”

Durante el texto se pueden leer palabras de gratitud por ayudarle a mantenerse con vida y estar a su lado siempre “respondías todas mis llamadas y has estado ahí en el momento en el que lo he necesitado. Me escuchas, te preocupas por mí cuando te digo lo que pasa en mi vida y siempre he sentido que me querías”.