Mamá entregó a su hijo a la Policía cuando lo identificó en un video donde estaba robando

"Le pido disculpas. Sé que mis disculpas quizás a ella no le van a hacer sentido, pero es lo único que puedo hacer como mamá, yo no estoy en la mente de mi hijo, yo no sé qué estaba pasando por su cabeza en esos momentos. Lo único que puedo decir es que él no lo hizo porque lo necesitara", estas fueron las declaraciones de la mujer que se dio cuenta a través de un vídeo viral que su hijo era responsable de un atraco.

En las imágenes quedó registrado el momento cuando una mujer está parqueando su vehículo y es abordada por cinco hombres. Aunque, en cuestión de segundos la víctima reacciona y lanza gas pimienta a dos de ellos, los ladrones logran sacarla del auto y huir en el mismo.

Horas más tarde, uno de los atracadores llega a su lugar de residencia y le dice a su madre que tiene los ojos irritados, la progenitora ya había visto el vídeo del robo que se hizo viral en todas las redes sociales y en el que identificó a su hijo como uno de los ladrones.

La madre del joven de quince años venía haciéndole seguimiento por sus extraños comportamientos y confrontó al adolescente quien no tardó en aceptar su responsabilidad del robo del vehículo. A lo que la madre respondió, “tomé la decisión como mamá de entregarlo”.