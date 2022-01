Mamá pensó que se le había dañado el celular porque sus hijos no le marcaron en todo un año

Para los padres es difícil ver a sus hijos crecer, porque en algún momento se tendrán que separar de ellos.



Recientemente se conoció la historia de una mujer de la tercera edad que se cuestionaba el porqué sus hijos no la llamaban desde hace un año. Por lo cual, decidió ir a un centro de tecnología a reparar su celular.

Ella pensaba que era problema de su dispositivo móvil y no de un olvido de sus hijos.



En un video se observa cuando la mujer entra a la Plaza de la Tecnología en la Ciudad de México.



Primero se acercó a un local, en donde le pedían $1.500 pesos mexicanos por el “arreglo”. Sin embargo un joven escuchó lo que estaba sucediendo y decide ayudarla sin cobrarle nada.



La señora empieza a llorar porque le urgía hablar con sus hijos, con quienes no tenía comunicación desde hace más de un año.



El joven de la tienda se da cuenta que no era un problema técnico, sino el olvido de sus hijos.

Por lo tanto, se tomó el atrevimiento para llamar a uno de ellos y pedirle que visitara a su madre. Días después la mujer de la tercera edad lleva a su hijo al local donde le ayudaron a reencontrarse con su descendiente.