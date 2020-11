Murió el gran ‘10’, Diego Maradona, y cientos de personalidades reconocidas se han volcado a las redes sociales a recordar momentos junto al exfutbolista.

La actriz Florinda Meza no fue la excepción y recordó un icónico momento con el astro del fútbol al compartir una foto en la que aparecen Roberto Gómez Bolaños, Maradona y ella, día en que estos dos personajes se conocieron.

La foto se remonta al año 2005, día en que Maradona invitó al humorista Roberto Gómez Bolaños, quien le dio vida a El Chavo, Chespirito y el Chapulín Colorado, a su programa ‘La noche del diez’, en el que le rindió un hermoso homenaje y le aseguró que era su ídolo.

"Usted es mi ídolo maestro, de verdad", le dijo el ‘Pelusa’ a Roberto mientras le estrechaba la mano, sin imaginarse que este le respondería con algo similar.

"Y el mío es Maradona. Nunca gocé tanto los partidos de fútbol, que me encantan, como cuando veía a Maradona pegado al pasto y al balón”, expresó Chespirito.

Durante la entrevista, el exjugador argentino confesó que los episodios de Chespirito y El Chavo le sacaron varias lágrimas, pero de felicidad, al reír sin parar con cada una de las ocurrencias de estos personajes.

“Lloro de risa con su humor y me hace muy bien verlo, pasé momentos muy malos en mi vida, pero cuando veía El Chavo era como que me relajaba y me entraba una tranquilidad grande”, manifestó en su momento.

A su vez, el actor mexicano no tuvo reparos en admitir que Maradona también era su ídolo y que no era fácil estar sentado junto a él. “Frente a quien ha sido mi admiración, Maradona encabeza toda esa legión de grandísimos jugadores”.

Precisamente causó sorpresa que la muerte de ambos personajes se diera casi en la misma fecha, pero con seis años de diferencia. Roberto Gómez Bolaños murió el 28 de noviembre de 2014 y Diego Maradona, el 25 de noviembre de 2020.