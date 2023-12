María Corina Machado tildó a Álex Saab de "delincuente"

La principal candidata de la oposición contra el régimen de Nicolás Maduro, María Corina Machado, se pronunció en las últimas horas con respecto al intercambio de prisioneros entre Venezuela y Estados Unidos.

A través de una carta que difundió en su cuenta de X, la líder política empezó diciendo que los venezolanos son "todos rehenes del sistema actual" y que cada vez que se produce la liberación de unos ciudadanos, "otros pasan a ser víctimas de una perversa maquinaria de represión."

La exdiputada de la Asamblea Nacional de Venezuela añadió que para que no hayan rehenes políticos en Venezuela, se debe terminar el modelo actual y "esa es la misión que me asignaron el pasado 22 de octubre y a la que me he comprometido a llevar hasta el final.

Asimismo, hizo alusión al acuerdo en Barbados que firmaron Venezuela y Estados Unidos como un paso para la celebración de elecciones regulares en 2024, en donde aunque no fue incluida Machado, cree que es un comienzo prometedor.