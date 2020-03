Mark Blum, famoso actor, murió al parecer por coronavirus

El actor Mark Blum - conocido por participar en producciones como 'Just Between Friends', 'Crocodile Dundee', 'Miami Rhapsody' y la serie 'You' - falleció a los 69 años de edad y la causa se debería a complicaciones por el Covid - 19, reportan medios internacionales como Deadline.

La compañía teatral Playwrights Horizons - ubicada en Nueva York - fue la encargada de anunciar la muerte del actor a través de sus redes sociales.

"Con amor Playwrights Horizons rinde homenaje a Mark Blum, un querido amigo de toda la vida y un artista consumado que falleció esta semana. Gracias, Mark, por todo lo que trajiste a nuestro teatro y audiencias de todo el mundo. Te extrañaremos".

With love and heavy hearts, Playwrights Horizons pays tribute to Mark Blum, a dear longtime friend and a consummate artist who passed this week. Thank you, Mark, for all you brought to our theater, and to theaters and audiences across the world. We will miss you. pic.twitter.com/NMVZFB5hPb