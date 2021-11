El terrorismo no se puede perdonar: vicepresidenta sobre exclusión de Farc de lista de terroristas

La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, se pronunció sobre la decisión que tomó el Gobierno de Estados Unidos de excluir a las extintas Farc de la lista de organizaciones terroristas.

Ramírez afirmó en el Congreso de la República que dicha exclusión como grupo, no significa que hayan perdido la connotación de que sus ex miembros cometieron actos terroristas y crímenes de guerra y lesa humanidad.

De acuerdo con la funcionaria, los delitos perpetrados por sus exintegrantes seguirán siendo considerados como graves en el marco del derecho internacional.

“El Gobierno de Estados Unidos no ha dejado de considerar que todos los miembros de ese grupo de las Farc desarrollaron actividades terroristas, hicieron parte de un grupo terrorista y eso los acompañará hasta el último día de sus vidas, fueron parte de un grupo terrorista y las actividades que desarrollaron fueron actividades de terrorismo”, indicó.

Explicó que “el grupo desapareció porque ese fue el beneficio que obtuvieron en el acuerdo con el expresidente Juan Manuel Santos, pero quienes subsisten como parte de ese grupo y no están hoy por hoy haciendo parte de la implementación del acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc, son un nuevo grupo terrorista declarado en el día de hoy por parte del Departamento de Estado, que es esa Nueva Marquetalia”.

Afirmó que los crímenes que cometieron en el marco de la violencia que se vivió en Colombia, no se pueden perdonar y deben tener un castigo en el marco de la legislación internacional.

“La consideración de delitos de terrorismo se mantienen, es que el terrorismo y los delitos de lesa humanidad no se pueden condonar, no se pueden perdonar. Una cosa es que el acuerdo que hizo el Gobierno anterior en Colombia les haya pasado por alto esos crímenes y les haya dado beneficios y facilidades, pero internacionalmente es otra cosa y por eso ha sido importante el acompañamiento de la comunidad internacional”, sostuvo.

“Me parece que esta decisión del Departamento de Estado está reconociendo sencillamente que ya no existen como grupo, pero eso no quiere decir que las actividades de todos y cada uno de sus miembros no hayan sido actividades de terrorismo mientras hicieron parte de ese grupo, fueron actividades de terrorismo y seguirán siendo consideradas así en el derecho internacional”, insistió.

Dijo adicionalmente que el Gobierno de los Estados Unidos está respaldando la política de paz implementada por el presidente Iván Duque y que tiene una cobertura más amplia en cuanto a la lucha contra el narcotráfico y la desarticulación de las estructuras ilegales que surgieron luego de la firma del acuerdo.

“Estados Unidos ha acompañado el proceso del acuerdo con las Farc, pero también está convencido que la paz con legalidad que ha desarrollado el Gobierno de Iván Duque, es un concepto mucho más amplio, mucho más integral, que tiene un gran compromiso de acabar con el narcotráfico, que fue lo que le faltó ser más estricto a ese acuerdo con las Farc”, indicó.

Sobre 'Iván Márquez', quien afirmó que la paz en Colombia debe darse sin dejar las armas, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo que la única paz completa es la que se desarrolla bajo el imperio de la Constitución y la ley.