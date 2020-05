Más de 40 millones de médicos exigen inversiones en salud pública y clima

Más de 40 millones de médicos, enfermeras y profesionales de la salud de 200 organizaciones pertenecientes a 90 países enviaron hoy una carta al G-20 para instar a los gobernantes a poner la salud pública y el cambio climático en el centro de los programas de recuperación e inversiones de la COVID-19.



Es necesario "priorizar inversiones en salud pública, aire limpio, agua limpia y un clima estable en los paquetes de recuperación económica que se analizan actualmente", aseguran los firmantes de la misiva, englobados en la #HealRecovery, "muchos de ellos en primera línea de la pandemia COVID-19".



La misiva la promueven y apoyan las organizaciones Global Climate and Health Alliance, Every Breath Matters y la Organización Mundial de la Salud (OMS), "al servicio de la comunidad médica y sanitaria mundial".

Es la mayor movilización sanitaria mundial desde la firma en 2015 del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, y entre otras organizaciones firmantes están: la World Medical Association; International Council of Nurses; Commonwealth Nurses and Midwives Federation; World Organization of Family Doctors o la World Federation of Public Health Associations.



Los líderes mundiales "deben aprender de los errores cometidos durante esta pandemia", dicen, y, por ello, subrayan que los nuevos planes deben ir encaminados a hacer "un mundo más fuerte, saludable y resiliente frente a nuevas crisis".



"No se trata simplemente de salud, se trata de garantizar que los paquetes de recuperación que se implementen aborden los problemas climáticos con posibles grandes impactos en la salud humana y planetaria", señalan.



Esas inversiones "deben reducir la contaminación del aire y las emisiones causantes del calentamiento climático global, que dañan la salud humana, y crear mayor capacidad de resiliencia ante futuras pandemias y al mismo tiempo crear empleos sostenibles".



"Es fundamental que los gobernantes escuchen e involucren en la elaboración de los planes de recuperación a médicos y científicos. Las decisiones de estímulos económicos deben tener en cuenta las evaluaciones médicas y científicas y cómo impactarán en la salud pública a corto y largo plazo", agrega la carta.



Esta pandemia "ha puesto a los médicos, enfermeras y personal sanitario ante situaciones de angustia frente a la muerte, a la enfermedad y afecciones mentales que no se han vivido en décadas".