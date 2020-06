Más de mil personas marcharon en Tokio en apoyo a las protestas antirracistas

Más de mil personas marcharon este domingo en Tokio para protestar contra el racismo y mostrar su apoyo al movimiento Black Lives Matter (BLM), desencadenado por el homicidio a manos de la policía estadounidense del afroamericano George Floyd.



La concentración tuvo lugar en la céntrica área del parque de Yoyogi y surgió en redes sociales como una iniciativa emprendida por un estudiante universitario afroamericano en Japón, según los detalles recogidos por la agencia local de noticias Kyodo.



Los manifestantes marcharon bajo la llovizna imperante durante la jornada en la capital japonesa, sosteniendo carteles con consignas antirracistas escritas en japonés e inglés, entre los que no faltó el "Black Lives Matter", en referencia al movimiento ya extendido a numerosos países del mundo a raíz del suceso de Mineápolis (EE.UU.).



"Siento que en Japón este tema se está viendo como un incendio al otro lado del charco", señaló Natsuno Tokumi, una residente de Yokohama (al sur de Tokio) de 25 años que vivió temporalmente en Estados Unidos, en declaraciones al citado medio.



Tokumi dijo haber acudido a la manifestación, que tuvo un elevado nivel de asistencia tratándose del país asiático, porque no quiere que el incidente sea anecdótico y termine viéndose como un caso de maltrato sobre el que simplemente compadecerse.



Otro asistente afroamericano de 34 años, cuyo nombre no fue revelado, habló sobre lo arraigada que está la discriminación racial en EE.UU. y el miedo persistente a morir a manos de la policía, y deseó "que los japoneses también se interesen en el movimiento de protesta que está ocurriendo a nivel mundial".



Las protestas desencadenadas en Estados Unidos por la muerte de Floyd el pasado 30 de mayo se han extendido a Europa y Japón, donde ya con anterioridad habían tenido lugar otras concentraciones menos numerosas en otras áreas de la propia Tokio u Osaka.

La capital japonesa fue escenario también de protestas recientes contra la discriminación y la brutalidad policial después de que un hombre kurdo de 33 años resultara herido durante un registro policial cuando se encontraba con unos amigos.