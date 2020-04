Más que una heroína: enfermera embarazada murió por coronavirus, pero salvó a su bebé

No paran de conocerse las historias increíbles en medio de la crisis planetaria que se vive por el coronavirus, esa extraña enfermedad que ya acabó con la vida y los sueños de más de 140.000 personas en el mundo, algo que ya deja 131 personas en Colombia.

En este contexto de gran dificultad, se conoció la historia de una una valiente mujer, Mary Agyeiwaa Agyapong, una enfermera de 28 años que estaba contagiada de Covid-19 y que murió, después de someterse a una cesárea de emergencia para salvar a su bebé.

Esta mujer estaba siendo atendida en el Hospital de Luton and Dunstable de Inglaterra, donde un equipo médico intentó salvarle la vida, pero dadas todas las complicaciones del proceso, lograron salvar únicamente a su bebé.

Las unidades médicas de ese hospital, de acuerdo al reporte de The Mirror, no han dado detalles sobre la muerte de la enfermera, ni sobre la situación de salud del bebé que no está descartado que haya resultado contagiado con coronavirus.

Los compañeros de trabajo de Mary Agyeiwaa Agyapong decidieron realizar una campaña online para conseguir fondos para el esposo y su bebé, en donde ya se han recaudado cerca de 100.000 libras esterlinas, según información del mismo rotativo.

Esta historia contrasta con el caso recientemente conocido de una enfermera italiana que se suicidó al darse cuenta que había contraído el Covid- 19. En este caso, la presión laboral y el miedo la habría llevado a tomar esa decisión.

Lastimosamente en Colombia, en medio de la lucha contra el coronavirus han muerto cuatro médicos. Ayer se confirmaron dos muertes más de profesionales de la salud en Cali.