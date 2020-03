Más riesgo de contagio: coronavirus sobrevive por varios días en los celulares

"Hay determinados individuos que tienen la capacidad de contagiar el virus sin haber mostrado síntomas y esto es grave, porque no hay forma entonces de detectarlo", señaló el experto, quien mostró su preocupación porque puede una persona estar infectada e ir contagiando a otras sin saberlo.

Recomendó lavarse las manos con agua y jabón, no obstante comentó que si no se tiene a la mano estos elementos se debe usar mucho alcohol para desinfectarlas. Además de no tocarse la cara, dijo que es mejor no usar máscaras o tapabocas porque la mayoría no funcionan.