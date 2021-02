Mayoría de europeos no aplicará vacuna de AstraZeneca a mayores de 65 años

La mayor parte de los países europeos no aplicará la vacuna AstraZeneca a mayores de 65 años ante la falta de información sobre sus efectos en la población por encima de esa edad, aunque Estados como el Reino Unido y la República Checa sí apuestan por ese preparado que la farmacéutica ha elaborado junto a la Universidad de Oxford.



La Agencia Europea del Medicamento emitió el viernes pasado un dictamen positivo sobre la comercialización de la vacuna de AstraZeneca en la Unión Europea (UE) a partir de los 18 años y hasta los 55, pero no había emitido ninguna restricción para los mayores de esa edad, salvo que no hay datos para precisar su efectividad en ese tramo de población.



REINO UNIDO



En el Reino Unido, las autoridades sanitarias están vacunando a los mayores de 70 años con los dos preparados autorizados por los reguladores, el de Pfizer/BioNTech y el de Oxford/AstraZeneca. Los reguladores británicos han concluido que ambas son seguras y efectivas para todos los adultos. Un estudio preliminar de la Universidad de Oxford sugiere que la de AstraZeneca es efectiva en un 76 % durante los tres meses posteriores a la primera dosis.

Lea aquí: Vacunas contra la covid aplicadas en el mundo ya superan los contagios registrados



REPÚBLICA CHECA



República Checa sí vacunará a los mayores de 65 años con el fármaco de AstraZeneca, aunque el ministro de Sanidad checo, Jan Blatný, admitió que es menos eficaz para este segmento de población. Las autoridades esperan que lleguen en febrero unas 80.000 dosis del fármaco, aunque la previsión es que la mayor parte del envío llegue en abril, cuando el Gobierno quiere empezar la campaña de vacunación masiva.



ALEMANIA



El ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn, ha preparado un borrador con base en la recomendación de la Comisión Permanente de Vacunación del país, que contempla administrar la vacuna de AstraZeneca principalmente a adultos entre 18 y 64 años de los grupos considerados prioritarios en el orden de vacunación. Así, los mayores de 80 años y el personal de cuidados y los empleados en centro médicos mayores de 65 siguen teniendo la máxima prioridad en el orden de vacunación, así como los trabajadores en este mismo sector "con un elevado riesgo de exposición", que recibirán la vacuna de AstraZeneca si tienen entre 18 y 64 años.



BÉLGICA



La vacuna de AstraZeneca no se administrará temporalmente a los mayores de 55 años en Bélgica, según anunció el ministro de Salud Pública, Frank Vandenbroucke el martes. La decisión se adoptó tras un dictamen provisional del Consejo Superior de Sanidad que señala que la vacuna funciona bien para las personas de entre 18 a 55 años, pero que no hay suficientes datos disponibles para las personas mayores.



FINLANDIA



En Finlandia el Instituto Nacional de Salud y Bienestar (THL) recomienda que la vacuna de AstraZeneca sea administrada de momento a las personas menores de 70 años, al menos hasta que estén disponibles estudios científicos más profundos sobre su efecto en los grupos de más edad.



POLONIA



El Gobierno polaco ha decidido, con base en la recomendación del Consejo Médico, administrar la vacuna de AstraZeneca a adultos entre 18 y 60 años. Así, según el orden prioritario de vacunación, en la primera fase se administrará la vacuna de AstraZeneca únicamente al profesorado, en particular, a los maestros de primaria y a los educadores de preescolar y guarderías.



NÓRDICOS



Las autoridades sanitarias de Dinamarca y Noruega recomendaron este jueves no administrar la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus a los mayores de 65 años por la falta de información sobre su efectividad y seguridad en los mayores. "Hemos revisado la documentación, y hasta que veamos más datos sobre el efecto en los mayores, nuestra recomendación es que la vacuna de AstraZeneca debe ser sobre todo una oferta para las personas de menos de 65 años sin riesgo de una evolución grave de la covid-19", señaló la Dirección General de Sanidad danesa. En términos similares se expresaron las autoridades sanitarias de Noruega, país que no pertenece a la UE.



ITALIA



Italia aprobó el pasado sábado la administración de la vacuna británica AstraZeneca, sólo un día después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) diera su visto bueno para mayores de 18 años. La Agencia Italiana recomendó su inoculación para sujetos comprendidos entre 18 y 55 años, al asegurar que para ellos se dispone de más pruebas sólidas.



FRANCIA



En Francia, la Alta Autoridad de Sanidad (HAS) ya se pronunció el martes contra la utilización de la vacuna de AstraZeneca para las personas mayores de 65 años porque no hay estudios suficientes en ese grupo de población que permitan garantizar su seguridad y eficacia.



Según la HAS, un organismo independiente cuyos dictámenes son la base para la estrategia de vacunación del Gobierno, es mejor utilizarla en primer lugar para el que se ha establecido como uno de los grupos prioritarios, el personal sanitario de menos de 65 años, "empezando por aquellos de 50 a 64 con comorbilidades.



GRECIA



La Comisión Nacional de Vacunación griega se reúne este jueves para debatir a qué grupos de edad se administrará la vacuna de AstraZeneca y podría anunciar su decisión esta tarde, según confirmó el ministerio de Sanidad griego. Si decidiera recomendar no dar esta vacuna a la población de más de 65 años, fuentes cercanas al comité han asegurado a medios helenos que las 950.000 dosis que Grecia espera comenzar a recibir la próxima semana se destinarán a vacunar a población más joven.



AUSTRIA



Austria utilizará por ahora la vacuna de AstraZeneca solamente para la población entre los 18 y 65 años de edad. Las autoridades austríacas prevén empezar a vacunar ese fármaco a partir del 7 de febrero, aunque parece difícil que permita alcanzar el objetivo de vacunar a toda la población mayor de 65 en el primer trimestre del año, como en un primer momento se propuso el Ejecutivo.

Le puede interesar: Papa Francisco recibió la segunda dosis de la vacuna anticovid



HUNGRÍA



Hungría aprobó el pasado 21 de enero, antes de que lo hiciera la UE, la autorización de la vacuna AstraZeneca, el mismo día que dio luz verde al fármaco ruso Sputnik V. El Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán culpó varias veces a la UE por la lentitud de reparto de fármacos, con lo que justificó la autorización de la vacuna británico-sueca (y rusa) y más tarde la china Sinopharm.



CROACIA



Croacia es uno de los países europeos que más cantidad de vacunas de AstraZeneca ha encargado en relación a su población (2,7 millones de dosis para 4 millones de habitantes), aunque las autoridades aún no han decidido si la administrarán a los mayores de 65 años.