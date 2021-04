"Me dejaron botado”: niño rompe en llanto tras ser abandonado en frontera de EE.UU.

La migración irregular por zonas fronterizas para ingresar a Estados Unidos sigue exponiendo el drama que atraviesan las familias que, en medio de su desespero por entrar a este país, terminan separándose en los límites divisorios.

Este es un drama aún mayor para los niños que, en muchos de los casos, terminan abandonados en plena frontera donde su suerte es incierta.

Este panorama es el diario vivir en esta zona fronteriza de EE.UU. donde se ha identificado que entre los grupos migrantes suelen viajar varios menores de edad, muchos de ellos enviados solos, sin sus padres o personas conocidas, en un intento por ingresar más fácilmente a este país gobernado por Joe Biden. Sin embargo, son estos niños y niñas quienes terminan sufriendo la peor parte al perderse o ser abandonados en medio del camino.

Un reciente video le ha dado la vuelta al mundo reflejando este drama; se trata de un niño migrante que, en medio del llanto y la angustia, pide ayuda a agentes fronterizos.

Las imágenes captan una zona desértica en la frontera que limita con Texas y a lo lejos se observa a un niño corriendo hacia quien graba. Al acercarse al agente mexicano, en medio de un conmovedor y desesperado llanto, el pequeño expresa: “¿Usted me puede ayudar?”.

El agente le pregunta al niño “¿qué pasó?”, y este le relata: “yo venía con un grupo de personas y me dejaron ‘botao’ y no sé a dónde están”.

Sin poder calmar su llanto y en medio de una expresión de angustia por sentirse desprotegido, el menor de edad le cuenta al agente que viajaba solo (sin sus padres) en medio de varias personas “y al final me dejaron botado y venía aquí a pedir auxilio”.

El hombre que lo auxilia le pregunta si las personas que viajaban con él le dijeron que se acercara a ellos para pedir ayuda, ante lo que el niño responde que no, pero que decidió pedir ayuda “porque si no por dónde me voy a ir, por favor ayuda”.

Como si estuviese acostumbrado ya a confiar en extraños, el niño le suplica que lo ayude y le expresa “tengo miedo”.

Esta situación se ha vuelto panorama diario en la frontera de EE.UU. donde, según cifras oficiales, son cientos de menores de edad los que cada mes cruzan al territorio sin compañía de sus padres o cuidadores, enviados a su suerte.

El niño del video, de quien no se reveló su identidad ni procedencia se encuentra bajo custodia de las autoridades quienes tratan de ubicar a sus padres.