Este mes, la doctora y su equipo salvaron a varias decenas de cachorros destinados a un restaurante coreano, pero no siempre llegan a tiempo.

Las asociaciones de protección de animales calculan que alrededor de un millón de perros son abatidos cada año en Indonesia. Solo en la capital, Yakarta, hay al menos un centenar de restaurantes que sirven esta carne, según cifras oficiales.

El perro es una especialidad culinaria apreciada principalmente por las minorías no musulmanas.

Le puede interesar: Hasta el 87% de casos de coronavirus en Wuhan pudieron pasar desapercibidos

Los musulmanes, que conforman el 90% de la población, casi nunca tienen perros como mascota, porque el perro está considerado impuro por el islam.

Para Ria Rosalina, una musulmana que trabaja en el refugio, no siempre ha sido fácil explicar porqué se dedica a rescatar perros.

"Mucha gente me ha preguntado porqué me ocupaba de los perros si llevo hiyab", comenta. "Pero yo me burlo. Les digo que los perros fueron creados por Dios, como los humanos".

Traficantes de carne

Los traficantes de carne también plantean un problema creciente en otras regiones del archipiélago.

"Los animales están ahora más amenazados. Las personas con bajos ingresos pueden verse tentadas a vender a sus animales de compañía", indica Katherine Polak, veterinaria en la asociación Four Paws.

Desde hace varios años, los activistas piden al gobierno que prohíba la venta de carne de perro.

"Poner fin a la comercialización de la carne de perro sería un sueño, pero todo empieza con un sueño", señala Susana Somali, que se declara decidida a "seguir luchando".