Parece una de esas noticias de no creer pero que ocurren en el mundo. Un reconocido médico de la India pagó 40 mil dólares (siete millones de rupias) para obtener la lámpara de “Aladdín” y así tener a su propio genio que le cumpliera todos sus deseos.

El galeno, quien vive en la ciudad de Meerut, en el norte de la India, fue convencido por tres personas que la lámpara dorada tenía en su interior a un genio parecido al de ‘Aladdin’, el mismo que aparecía en las historias de ‘Las mil y una noches’ (Antoine Gallard) y que popularizó Disney.

Todo empezó, según la denuncia radicada por el millonario ante la Policía, cuando conoció a dos hombres en una visita médica. Tras sostener varias charlas estas personas le hablaron de religión, magia y esoterismo.

The doctor said that accused even convinced him about "Aladdin" appearing from the lamp when it is rubbed.#UttarPradesh https://t.co/eN3NSKhkvI