Medida que tomó el presidente Lasso es patriótica y lógica: embajador de Ecuador en Colombia

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció este miércoles la denominada "muerte cruzada", que disuelve la Asamblea Nacional (parlamento) y convoca elecciones generales anticipadas, de manera que gobernará mediante decretos hasta que asuma su sucesor.

En diálogo con RCN Radio, El embajador de Ecuador en Colombia, Gonzalo Ortiz Crespo, afirmó que la medida que tomo el presidente Guillermo Lasso es patriótica y lógica, ante la constitución.

''La constitución ecuatoriana le otorga al presidente, tal como lo estipula la constitución del 2008 que fue promovida por el expresidente Correa, que por una vez en su mandato y durante los primeros tres años, puede optar por disolver la Asamblea y convocar a elecciones'', dijo Ortiz.

Explicó que Lasso de alguna manera está sacrificando su periodo presidencial y ahora habrá que esperar las elecciones que serán dentro de seis meses, para que haya un cambio de Gobierno.

''Ha pedido al Consejo Nacional Electoral (CNE) que convoque a las elecciones, tiene siete días para hacerlo pero ha pedido directamente a la presidenta de la entidad que ojalá sea para hoy mismo, además el presidente gobernará bajo decretos'', afirmó Ortiz.

Frente al juicio político que se adelanta contra el presidente Guillermo Lasso por corrupción, la votación para decidir si se le destituía o no debía producirse el próximo sábado en la Asamblea.

Sin embargo, con el recurso de la "muerte cruzada", el presidente evitó que ocurriera.

''No sabemos si había o no los votos para destituir al presidente. En el Gobierno había seguridad de que no estaban los votos, nunca lo sabremos, pero el gran problema es que esa oposición venía por todo lo demás'', señaló.