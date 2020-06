Meghan Markle sabe de racismo, lo sufrió su familia, y lo vivió ella cuando era actriz y en su corto paso por la monarquía británica. Ahora rompe su silencio en relación a la muerte de George Floyd.

La esposa del príncipe Enrique, con quien se mudó a California tras renunciar a sus roles en la familia real, rindió homenaje este jueves al hombre negro que murió la semana pasada a manos de un policía blanco en Minneapolis.

Lea además: Meghan Markle y su primer trabajo en Hollywood tras dejar la familia real

"No estaba segura de qué podía decirles", dijo la actriz de 38 años en un video para la promoción 2020 de la Immaculate Heart, la secundaria católica privada donde estudió. "Quería decir lo correcto y estaba muy nerviosa, pero me di cuenta de que lo único malo que se puede decir es no decir nada".

Markle, hija de un hombre blanco y una mujer negra y la primera mestiza en la familia real británica en la historia reciente, lamentó que lo que debería ser "una lección de historia" es aún "una realidad".