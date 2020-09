¿Meghan Markle quiere ser presidenta de EE.UU?

Meghan Markle vuelve a ser noticias y esta vez no es por la corona inglesa, si no por sus serias ambiciones de postularse para las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el año 2024.

Una amiga cercana de la duquesa le habría revelado a la revista Vanity Fair, que la exactriz de 39 años, tiene los ojos puestos en la Casa Blanca.

"Una de las razones por las que estaba tan dispuesta a no renunciar a su ciudadanía estadounidense era para que tuviera la opción de dedicarse a la política", dijo la informante no identificada a la revista.

Lea aquí: Tras firmar jugoso contrato con Netflix, el príncipe Harry paga una deuda a la corona

"Creo que, si Meghan y Harry alguna vez renunciaran a sus títulos, ella consideraría seriamente postularse para la presidencia", agregó la amiga sobre los rumores de sus intenciones políticas en los próximos años.

En el pasado, el biógrafo de Harry y Meghan, Omid Scobie, afirmó que la duquesa tiene todas las herramientas para ser candidata para las elecciones a la presidencia de su país. “Meghan es la encarnación del sueño americano. Un día podríamos verla convertirse en presidenta”, dijo anteriormente el autor de ‘Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family’ en un documental.

Hace unos días la pareja compartió un video en el que, según los internautas, Meghan indirectamente fijaba su posición de estar contra Donald Trump e insistía a todos los ciudadanos estadounidense en ejercer su derecho al voto.

El Palacio de Buckingham se distanció del revuelo que causó dicho video, insistiendo en que los comentarios eran "a título personal" y haciendo hincapié en que la pareja ya no trabajaba como miembros de la realeza.

Por su parte, Trump aseguró en una rueda de prensa que "no era un fan de ella". "Le deseo mucha suerte a Harry, porque la va a necesitar", dijo el mandatario.

Le puede interesar: Encuentran el cadáver de una mujer en el Palacio de Kensington, residencia del príncipe William

Por otro lado, el autor de ‘Meghan: A Hollywood Princess’, Andrew Morton, le aseguró a un medio que Markle no tiene ninguna posibilidad de postularse para presidente ya que se “la comerían viva”.

“Se necesita la piel de un rinoceronte para postularse para un cargo, especialmente en Estados Unidos, que es una nación totalmente polarizada. Mira lo que le pasó a Hillary Clinton, y ella ha vivido y respirado política de alto octanaje desde la universidad”, expresó el escritor. Finalizó aclarando que los estadounidenses no quieren sermones de británicos, sean de sangre real o no.