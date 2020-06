Melania Trump habría negociado acuerdo prenupcial antes de llegar a la Casa Blanca

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, negoció antes de su llegada a la Casa Blanca un nuevo acuerdo prenupcial, según lo reveló un libro que ha citado este viernes el diario The Washington Post.

"The art of her deal: The untold story of Melania Trump", llamado en español "El arte de su acuerdo: La historia no contada de Melania Trump", escrito por la reportera del Post, Mary Jordan, es el libro en el que se indica que durante el tiempo que la primera dama se dio para no interrumpir el año escolar de su hijo Barron, sirvió para alcanzar un nuevo acuerdo que garantizara los derechos de su primogénito.

Jordan, basada en los testimonios de tres personas cercanas a Trump, apunta que Melania buscaba asegurarse que Barron tuviera doble ciudadanía en Eslovenia y que en lo relacionado con "oportunidades financieras y la herencia" tuvieses el mismo trato que los tres hijos mayores del gobernante.

Después de una campaña salpicada por denuncias sobre presuntas infidelidades de Donald Trump, Melania necesitaba tiempo para calmarse y "para enmendar su acuerdo financiero con Trump", al que ella se refería como una forma de "'cuidar a Barron'", señala Jordan en su obra, que saldrá al público el próximo martes.