Menor de 15 años secuestró, violó y asesinó a niña de cuatro años en Perú

A pocas semanas del dramático crimen de una niña de siete años en México, en la que una mujer, amiga de la madre de la menor, la secuestró para llevársela a su esposo quien le había exigido que le buscará una “novia joven”, se conoce de otro atroz crimen de una menor de edad, pero esta vez en Perú.

Según revelaron los medios locales, el pasado sábado la madre de la menor identificada como Mirella Huamán Santiago, de 22 años de edad, decidió asistir a una fiesta cerca de su casa, por lo que dejó a sus dos hijas, una niña de cuatro y la otra de dos años, a cargo de una prima suya, otra menor de edad de tan solo nueve años.

Lea aquí: Surge una mafia de tapabocas, los lavan y planchan para venderlos como nuevos

Pasada la medianoche, la primita llegó al lugar de la celebración con los dos infantes ya que ambas no paraban de llorar. “A la una de la madrugada, mi prima vino con las bebés a la fiesta. Entonces me fui con ellas y me quedé hasta que se durmieron. Luego volví a bajar a la celebración”, dijo Huamán a la prensa.

Sin embargo, unas horas más tarde, la niña a cargo de las otras dos menores, volvió a salir a la calle en busca de su prima, pero en ese momento se toparon con un joven de 15 años quien de inmediato se les acercó para hablar con ellas. En un video de una cámara de seguridad de una tienda cerca a la casa, muestra cuando el adolescente las acompaña hasta un punto, pero se regresa caminando rápido con la víctima en sus brazos, mientras que las otras dos pequeñas intentaban alcanzarlo.

Cuando Mirella llegó a su casa a las 6 de la mañana, y al no hallar a su hija mayor, de inmediato fue hasta una comisaria de la policía para denunciar su desaparición, pero ocho horas después el cuerpo de la niña sin vida fue encontrado.

Lea también: Venezuela intercepta avión aparentemente con droga colombiana

Tras conocer el crimen, los medios comenzaron a divulgar el video para así intentar dar con el asesino, y así fue, pues la misma madre del sujeto lo identificó y expuso su identidad ante las autoridades.

La Fiscalía informó que la pequeña falleció producto de un traumatismo craneoencefálico y cervical.