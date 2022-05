Mi hijo estaba en el salón de al lado de donde ocurrió la masacre: padre de sobreviviente de Uvalde

El padre de un sobreviviente de la masacre de Uvalde (Texas), donde 19 niños y dos maestras fueron asesinados por un joven de 18 años, contó en RCN Mundo la angustia que vivió su hijo estando en la escuela.

Guadalupe Leija es padre de un niño de segundo grado, que en el momento del ataque se encontraba en otro salón. Ese día recibió una alerta de que la escuela Robb Elementary estaba cerrada en 'lockdown', por un tiroteo cercano al campus.

Él se dirigió al lugar y "cuando llegué había caos, policía local y federal" y "los segundos se iban haciendo horas", dijo Guadalupe.

"A los 45 minutos recibí un mensaje de mi esposa diciendo que la maestra les había dicho que los niños estaban bien y resguardados. Los segundos se hacían horas. El salón de mi hijo estaba junto al donde ocurrieron las cosas".

Lea aquí: Pequeña sobreviviente a la masacre en Texas cuenta que se salvó por hacerse la muerta

El niño "no sabe nada", dice su padre. "Él es un niño que cuando quiere saber algo pregunta, pero no nos ha preguntado nada, y para mi mejor que no se dé cuenta".

La comunidad está con el corazón roto, cuenta Guadalupe. "A donde quiera que usted vaya en este pueblo, hay tristeza (...) He hablado con tres o cuatro familiares de los niños asesinados y están destrozados".

En su opinión, la gobernación de Texas debe poner "más regulación sobre quienes compran armas. Necesita ser mas detallado".

El agresor entró sin oposición

La Policía aseguró que el atacante del colegio de Uvalde entró en el edificio sin mediar oposición, negando así algunas informaciones publicadas en las últimas horas según las cuales antes del tiroteo se habría enfrentado a un guardia de seguridad.

También lea: Cae banda que prostituía a mujeres colombianas en España y Francia

"Se ha publicado que un agente de seguridad del distrito escolar se habría enfrentado al sospechoso mientras entraba, pero no es verdad. Entró a la escuela sin oposición", indicó en una rueda de prensa el director regional para el Sur de Texas del Departamento de Seguridad Pública, Víctor Escalón.

Durante su comparecencia el jueves, Escalón trató de defender el trabajo de los agentes de los distintos cuerpos policiales que intervinieron en la operación, en un momento en que se han disparado las críticas en las redes sociales y los medios por lo que se percibe como una respuesta demasiado lenta al ataque.

En internet circulan varios videos grabados el martes de padres y familiares de alumnos en las inmediaciones de la escuela gritando y enfrentándose a la Policía, por no estar interviniendo mientras en el interior se está produciendo un tiroteo según indicaron.

Según la propia versión de la Policía, pasó hasta una hora desde que el autor del tiroteo, Salvador Ramos, entró en el colegio de Uvalde y hasta que fue abatido por un agente de la Patrulla Fronteriza.