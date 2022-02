"Mi hijo no se suicidó": Madre pide repatriar a Colombia cuerpo de universitario muerto en Argentina

"A las 11:30 de la noche (hora colombiana) me avisan que él se había quitado la vida, que él se había suicidado por depresión crónica (...) Sin embargo, esto no fue un suicidio, estoy segura que no fue un suicidio”, indicó Porras Medina.

Asimismo, sostuvo que desde que ocurrió el caso no ha sido posible ver el cuerpo de su hijo, pese a que el 16 de noviembre pasado logró viajar a ese país en compañía de su esposo para conocer de primera mano los hechos que rodearon su muerte, cuya principal hipótesis de la Fiscalía de ese país es que Brayan se habría quitado la vida empleando una cuerda que fue hallada en su apartamento.

"Llevo tres meses, viajé a Córdoba no lo pude ver, no lo he podido enterrar, no le he podido dar cristiana sepultura, como madre me duele muchísimo (...) Los solos tiquetes nos costaron 12 millones de pesos y nos tocó acudir a las personas que nos conocían, hacer una recolecta para poder viajar allá y estoy en deuda con los tiquetes de Argentina”, indicó Porras Medina.

De igual forma, aseguró que existen toda una serie de inconsistencias y contradicciones en las declaraciones entregadas por parte de las personas que compartían el apartamento donde vivía su hijo.

Según la familia y el exdirector de Medicina Legal Carlos Valdés, quien fue consultado por RCN Radio, en la necropsia practicada al cuerpo del joven se evidenciaron varias inconsistencias en relación con la causa de la muerte que fue decretada como asfixia mecánica por ahorcamiento, ya que se dejó de lado el análisis de una lesión traumática en la cabeza.

"Yo estaría a favor de hacer una segunda necropsia, pero en este caso por verdaderos expertos en el tema, aquí lo que uno cuestiona es la idoneidad de quienes realizaron la primera necropsia", enfatizó Carlos Valdés.

Katerine Gómez, dueña de una restaurante colombiano en Córdoba, quien le dio trabajo al universitario durante el 2021 como auxiliar de cocina, también diálogo con RCN Radio y aseguró que conforme a la manera de actuar de Brayan está segura que el joven no se quitó la vida.

"Para mi Brayan no se suicidó, no sería una persona capaz de terminar con su vida, capaz de causarle un dolor tan inmenso a su madre, porque si Brayan tenía un tesoro en esta vida era su mamá, sería incapaz de causarle ese dolor (...) Esto amerita que se investigue qué fue lo que sucedió", señaló Katerine Gómez.

A esta declaración de Katerine se suma la de otro testigo que señala supuestas amenazas a Brayan, en torno al negocio de las criptomonedas.

"Mi hijo manejaba unas cuentas virtuales, él es un haz para los números, el multiplicaba ciertos ahorritos para tener y mantener ahí en sus cuentas", dijo María Porras Medina.

También indicó que la familia logró obtener los extractos y registros financieros de Brayan que dejarían al descubierto que después de ocurrida su muerte, fue saqueado dinero de sus cuentas bancarias a lo largo de varios días en diferentes cajeros automáticos en ciudades de Argentina.

"Él era un soñador, le gustaba muchísimo la naturaleza. Conoció muchos países y le gustaba vivir volando, Entonces, yo creo que a él le cortaron sus alas muy pronto", enfatizó la madre del universitario.