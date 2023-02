Mi sueño es volver a Ucrania junto con mi esposa: colombiano que huyó tras la invasión rusa

“Los dos primeros meses son los más difíciles, pero en este momento lo más duro para mí son los sonidos más fuertes como los juegos artificiales o una la tormenta eléctrica. A veces cuando no reconozco los sonidos, me asusto porque mi cerebro no entiende lo que está pasando afuera, luego me tranquilizo. Es muy difícil, pero hay que aprender a llevarlo porque la vida sigue”, sostuvo.

A pesar de los duros momentos que tuvo que vivir al inicio de la guerra, este colombiano aseguró que espera poder regresar con su esposa a Ucrania, con la tranquilidad de poder volver a caminar por las calles sin ningún tipo de temor.

“Yo creo que ese es mi deseo, así como de todas las personas que salieron de Ucrania. Ojalá acabe el conflicto y tan pronto acabe todos queremos volver, es mi deseo, ese es mi gran sueño”, dijo.