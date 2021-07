Mia Khalifa publicó un video en su cuenta de TikTok, red social en la que ya es toda una estrella y suma más de 25 millones de seguidores.

Aunque su contenido se caracteriza por sus ocurrencias, estilo de vida y alguna que otra situación graciosa, esta vez la influenciadora conmovió a los usuarios de las redes sociales por una reacción que tuvo ante una situación que le sacó varias lágrimas.

Si bien es cierto que en varias ocasiones Mia ha tenido que alejarse de la vida pública por amenazas desde que se retiró de la industria pornográfica y ha pasado por varias crisis, esta vez su bajón de ánimo tuvo que ver con una usuaria que confesó que ya no usa lentes para evitar el parecido físico con la exactriz porno.

Mientras Mia navegaba la red social se encontró con el testimonio de una joven que recordaba un incómodo momento que atravesó en su infancia: “Cuando tenía 13 no quería usar mis lentes porque los chicos de secundaria me decían que me parecía a Mía Khalifa, y hasta el día de hoy no uso anteojos porque me hace sentir incómoda”, escribió la usuaria en el video.

Además de romper en llanto con lo dicho por la joven, Mia se refirió al tema en su cuenta de Instagram y terminó por desahogarse con sus seguidores.

"Lo siento por todas las chicas que fueron cosificadas mientras crecían debido a esto. Me desgarra, merecían vivir en paz su inocencia”, expresó.

“Muy en el fondo sé que no soy la única responsable, pero la culpa es aplastante. Ojalá pudiera proteger a todas las niñas pequeñas de la mirada masculina, porque yo sé cómo me siento cuando los hombres me acosan en público, y me mata que otras chicas reciban el mismo abuso solo por parecerse a mí”, concluyó.