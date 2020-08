Mia Khalifa y la historia detrás de la mujer más vista del mundo

Lo que comenzó como una travesura, con la que se sentía sexy “por primera vez en la vida” se convirtió en un fenómeno imparable se le salió de las manos.

“No tenía miedo de ISIS. Fue discordante. Pero no vivía con miedo (…) Era más que vivir con vergüenza”, reveló a joven al Washington Post.

Cuando se conoció el valor pagado a Mia Kalifa por los once videos pornográficos, las críticas sobre una la industria del porno, una de las más fructíferas del mundo, no se hicieron esperar. No importa cuántas vistas obtenga cada video o cuántas veces se revendan sus contenidos, la compañía es la única que continúa beneficiándose de sus escenas, los actores no obtienen regalías.

En un intento de distanciarse de su carrera como estrella porno pero manteniendo el nombre, el lema de Khalifa en las redes sociales es "respetar el cambio de marca". Ella ha ganado una gran simpatía de la comunidad de TikTok, iniciando una petición para que BangBros elimine las escenas por las que le pagaron.

Khalifa afirma que la compañía usa las escenas para engañar a los consumidores haciéndoles creer que ha vuelto al porno.

Aunque ahora Khalifa se dedica a sus redes sociales y a ser comentarista de deportes, aún se siente perseguida por su pasado, por lo que a través de TikTok adelanta una petición titulada "Justicia para Mia Khalifa", que ya obtuvo más de 1,6 millones de firmas, con el fin de que sus videos sean borrados de internet.

"Se siente como estar atrapada en arenas movedizas", dijo. "Todavía hay millones de personas que piensan que no he hecho nada más que pornografía durante los últimos cinco años".

La petición también solicita que se devuelvan los nombres de dominio de Khalifa y que además de ser eliminados sus videos, "se discutan de manera justa en el tribunal sin poner a Mia Khalifa en una profunda ruina financiera".

En un video viral de hace dos semanas, Khalifa escribió: "Ese ataque disociativo por hora, de recordar la única impresión de cientos de millones de personas sobre ti, se basa únicamente en los tres meses más bajos, más tóxicos, más inusuales de tu vida cuando tenías 21".

"Lo único que quiero es que la gente deje de verme desnuda", dijo.