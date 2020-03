Mientras las personas se resguardan de la pandemia, la naturaleza se toma un respiro y resurge

Crece la alerta mundial por la expansión del coronavirus, que ha cobrado la vida de más de 11.000 personas y que ha obligado a muchos países del mundo a decretar cuarentena obligatoria para que todos se resguarden y así frenar la propagación.

Pese al impacto que ha generado el virus en la población mundial, un claro beneficiario de esta pandemia es el medio ambiente y los animales, que se alivian de manera proporcional a los días que las personas permanecen resguardadas.

En las redes sociales se han viralizado decenas de videos donde se ven a diferentes especies de animales, retornando a lugares que hace muchos años habitaron y que ahora son colonizados por los hombres.

En Venecia, Italia, los delfines han vuelto a sus cuerpos de agua. La presencia de estos cetáceos es poco común en los canales de Venecia, donde el turismo es una de las principales fuentes de economía.

Además, los canales de aguas se han tornado cristalinos, como no se habían visto en 60 años, al no haber movimiento de botes ni contaminación de basuras en las fuentes fluviales.

En España, uno de los países europeos más afectados por el COVID-19, donde van más de 1.300 muertos y más de 25.000 contagiados, las aves se toman las calles, algo que habitualmente no se ve. Pavos reales y otras especies rozan los carros parqueaderos en los costados de las aceras desoladas.

Otra curiosa escena se vivió en China, cuando un grupo de más de 20 ciervos cola blanca recorren una avenida principal del país asiático, sin temor alguno.

Cataluña registró otra escena curiosa de animales salvajes que descienden de las montañas a las calles desoladas por la cuarentena total.

Coronavirus in Catalonia — Boars descend from the mountains to the very center of Barcelona, after several days of people being locked at home