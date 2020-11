Mike Pompeo hace la primera visita de un secretario de Estado a territorios ocupados por Israel

Mike Pompeo se convirtió este jueves en el primer secretario de Estado de Estados Unidos que visita los Altos del Golán, un territorio estratégico ocupado desde 1967 por Israel.

"Imaginen el riesgo que representaría para Occidente e Israel si este territorio estuviera bajo control de (el presidente sirio Bashar al) Asad", declaró durante su visita Pompeo. Esto lo dijo luego de que Estados Unidos reconociera el año pasado la soberanía israelí sobre esa meseta arrebatada a Siria en la Guerra de los Seis días.

Pero antes de esta visita, Pompeo estuvo en una colonia israelí de Cisjordania, un testimonio del apoyo que el gobierno de Donald Trump ha dado a Israel en estos cuatro años.

Concretamente, Pompeo se desplazó al viñedo de Psagot, entre Jerusalén y la ciudad palestina de Ramala, escoltado por un importante dispositivo militar.

La bodega vende la mayoría de su producción en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos y Europa y tiene un vino al que dio el nombre de Pompeo, para agradecer al responsable estadounidense su apoyo a los asentamientos israelíes.

"Las viñas de los viñedos israelíes en este lugar cuentan una historia de 2.000 años, la de la relación de un pueblo y su tierra", indicó el equipo de Pompeo, tras esta visita, que fue condenada por el gobierno palestino por "ignorar del manera flagrante el derecho internacional".

Enjoyed lunch at the scenic Psagot Winery today. Unfortunately, Psagot and other businesses have been targeted by pernicious EU labeling efforts that facilitate the boycott of Israeli companies. The U.S. stands with Israel and will not tolerate any form of delegitimization. pic.twitter.com/N4oCD5IqRB