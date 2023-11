Milei no se reunirá con Biden en la Casa Blanca, sino con su asesor de Exteriores

El presidente electo de Argentina, Javier Milei, no se reunirá con el mandatario estadounidense, Joe Biden, cuando visite la Casa Blanca, sino con su principal asesor de Exteriores, Jake Sullivan.



Así lo anunció este lunes en una rueda de prensa John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, quien explicó que Biden no podrá verse con el político argentino porque justo tiene previsto viajar mañana a Georgia para el funeral de la ex primera dama Rosalynn Carter, esposa del expresidente Jimmy Carter (1977-1981).



Después del funeral, Biden se desplazará al estado de Colorado, donde tiene previsto varios actos el martes y miércoles.



Kirby explicó que Milei se reunirá con Sullivan, cuyo cargo oficial es asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y es junto al secretario de Estado, Antony Blinken, el encargado de diseñar la política exterior de la Administración estadounidense.

Milei también podría "potencialmente" reunirse con otros miembros del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, indicó Kirby, quien no especificó si esa lista podría incluir al asesor principal de Biden para Latinoamérica, Juan González.



"Tendremos que ver cómo se desarrolla todo esto. Desafortunadamente, el presidente no podrá verse con él porque estará viajando dentro del país. Pero, obviamente, queremos seguir buscando formas de cooperar con Argentina", afirmó el portavoz.



"Argentina -añadió-, es un socio vibrante en este continente en muchos temas. Estamos ansiosos por escuchar las ideas del presidente electo y ver hacia dónde quiere dirigirse en cuestiones de política, asegurándonos de tener la oportunidad de mantener abierta esa línea de comunicación".



Milei, líder de la formación de ultraderecha La Libertad Avanza y quien asumirá como presidente de Argentina el 10 de diciembre, viajó el domingo por la noche a Nueva York, donde este lunes visitó la tumba del rabino Schneerson en el cementerio judío de Montefiore.

Después de esa visita, Milei viajó a Washington, donde tiene previsto mantener reuniones en el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro, según fuentes del futuro Gobierno.



Tras su victoria en la última vuelta de las elecciones el 19 de noviembre, Milei habló por teléfono con Biden y con el expresidente Donald Trump (2017-2021), que podría ser el rival del actual mandatario estadounidense en las elecciones presidenciales de EE.UU. en noviembre de 2024.



Según un comunicado oficial de la oficina del líder de La Libertad Avanza (ultraderecha), Trump tiene previsto reunirse con Milei en Buenos Aires.



Asimismo, Milei mantuvo el viernes una conversación con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), al que Argentina adeuda 46.000 millones de dólares.



El organismo con sede en Washington se comprometió en este primer contacto formal con el presidente electo a "apoyar los esfuerzos" para resolver los severos desequilibrios macroeconómicos de Argentina.