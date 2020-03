Miles de mujeres en México “desaparecen” de la vida pública por un día

Respecto a la jornada del '9M', García señaló que “la iniciativa surgió a raíz de la marcha del 8 de marzo, el movimiento impulsor fue del colectivo de Veracruz ‘Brujas del Mar’, ellas nos invitaron a hacer parte de la convocatoria, la idea era replicarlo a lo largo de la república, sin embargo nunca nos imaginamos la magnitud que iba a tener dicha convocatoria”.

La idea de esta convocatoria consiste en que las mujeres de ese país no asistan a trabajar, ni a estudiar, de compras o cualquier otra actividad que las lleve a salir a las calles.

Esther destaca que esta iniciativa será replicada por un grupo de mujeres en Francia que se sumaron al paro, mientras que en otros países, “nos han llegado las fotos de las coberturas que se han dado a nivel internacional a los movimientos que estamos haciendo. Algunos medios de comunicación también se han unido con el cubrimiento y esperamos que realmente hagamos un buen cambio con este paro”.

Esther afirma que se sienten solas, por parte del Gobierno, las autoridades e incluso la misma sociedad mexicana. “Esto lo hacemos debido a los índices tan altos de violencia de género que estamos teniendo en el país y también fue debido a las respuestas de nuestro presidente, cada que le cuestionamos respecto a los feminicidios o a la violencia que va en aumento, únicamente nos responde con evasivas y eso es algo que ya nos cansó y únicamente nos queda exigir respuestas”, expresó.

Agrega que las denuncias en contra de los agresores no prosperan, “realmente las autoridades en nuestro país son total y completamente indiferentes, en vez de brindar un apoyo a la mayoría de nosotras nos ponen trabas para levantar una denuncia, o bien, en el mejor de los casos pues resulta que no procede”, denuncia la líder feminista.

“No se trata de un día festivo”

García asegura que por cuenta de esta iniciativa han sido señaladas por la sociedad, que las tilda de perezosas por incitar a quedarse en las casas.

“No queremos que lo tomen como otro día de asueto y otro día festivo para las mujeres en México, porque nosotras no tenemos nada que festejar, eso es lo que no les ha quedado claro, entonces creo que hay que tener un poco más de conocimiento frente a la historia de nuestro sistema de justicia, a la historia del movimiento feminista y que realmente todos los logros que hemos tenido no se han hecho pidiendo las cosas por favor”, aseveró.

“Desafortunadamente nosotras convocamos a un paro nacional, pero en el que las mujeres tuviéramos la iniciativa de no movernos. Sabemos que en realidad somos las mujeres las que movemos este país en todos los aspectos, entonces esa era la iniciativa, que pudiéramos decidir detenernos, sin embargo se sumaron muchísimas personas que no estaban convocadas, a quienes no queríamos en la convocatoria, pero tuvieron la oportunidad, vieron el protagonismo y lo utilizaron a su favor”, señala Esther de aquellos que han querido sacar provecho de este llamado.

La vocera indica que este tipo de iniciativas ha llevado a este grupo de colectivos feministas a ser señaladas. “A nivel internacional nos han apoyado, pero tal parece que en el único país que nos castigan, tachan de violentos y crucifican es en México, en el país que estamos tratando de mejorar y donde es el único país donde a nosotras mismas nos cuestionan por pedirle al presidente respuesta”, indicó.

El aumento en las cifras además del escabroso asesinato de la pequeña Fátima, de 7 años, hace poco más de un mes, y sucedido una semana después de la muerte y descuartizamiento de Ingrid Escamilla, por parte de su pareja sentimental, causaron la indignación colectiva y llevaron a este grupo de mujeres a crear esta convocatoria para buscar algún tipo de solución que no solo reduzca estas estadísticas, sino que además sean casos que no queden impunes.

“No desearíamos que ninguna otra mujer viviera lo que nosotras vivimos, queremos generar un cambio, que realmente esta sociedad deje de ser indolente contra las mujeres y de culparnos a nosotras por permanecer en los lugares de los que tanto trabajo nos cuesta estar”, concluye García.