Miles de rusos votan contra Putin en masiva acción opositora

Un gran número de rusos acudió hoy para votar contra el candidato del Kremlin, Vladímir Putin, en una masiva muestra de repulsa coordinada por la oposición contra la reelección del presidente y la guerra en Ucrania.

"Mediodía sin Putin" es una iniciativa del exiliado político liberal Maxim Reznik, quien calificó las elecciones de "operación electoral especial con el fin de demostrar la unidad del Führer y la nación", y fue apoyada antes de morir en prisión por el líder opositor, Alexéi Navalni.

En un intento de frustrar los planes de la oposición, la Fiscalía rusa advirtió que convocar o participar en dichas acciones puede acarrear responsabilidad penal por obstruir el proceso electoral.

En las redes sociales se pueden apreciar decenas de personas esperando a votar en colegios, tanto en Moscú, como en otras ciudades de la parte europea de Rusia y en Siberia.

Similares imágenes se pudieron ver en muchas otras ciudades europeas (Estambul, Berlín, Praga y las capitales bálticas) y, especialmente, del espacio postsoviético, adonde huyeron centenares de miles de rusos que no querían combatir en Ucrania.

Unas 2.500 personas acudieron a votar en Ereván, mientras también se vieron largas colas en las capitales de Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, entre otras.

Si la presencia policial era grande en las dos primeras jornadas de votación, se reforzó el domingo en previsión de posibles incidentes.

El nerviosismo en alguno de los colegios era evidente y, de hecho, en uno de ellos se prohibió a EFE grabar contra las indicaciones de la Comisión Electoral Central (CEC).

"Hacía tiempo que no votaba. He visto mucha más tensión. Me he fijado que antes no había tantos efectivos de las servicios secretos", señaló Yanna, de 50 años.

Al tratarse de una acción pacífica, no ha habido noticias de grandes detenciones a cargo de la Policía, que pareció impotente ante el "Mediodía contra Putin".