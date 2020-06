Ministro de Educación de Brasil fue multado por estar en la calle sin tapabocas

El ministro de Educación de Brasil, Abraham Weintraub, uno de los más polémicos miembros del gabinete del ultraderechista Jair Bolsonaro, fue multado por salir a la calle sin tapabocas y violar así las normas contra la pandemia de COVID-19.

La multa, de 2.000 reales (unos 370 dólares), fue anunciada por las autoridades del Distrito Federal de Brasilia este lunes, un día después de que Weintraub se unió a una manifestación en apoyo al Gobierno sin usar la mascarilla, que es obligatoria en la ciudad.

El ministro, en la cuerda floja desde algunas semanas por otros problemas que enfrenta en los tribunales, se pronunció sobre esa sanción en su perfil en la red social Twitter, en la que mantiene una febril actividad.

"Me niego a creer que sea verdad. No fui notificado. Parece que soy el único que fue multado hasta hoy", escribió el ministro, quien agregó: "Me quieren callar a cualquier precio. Libertad!!!".

Weintraub, uno de los ministros alineados en la ultraderecha más radical, está investigado en un proceso que adelanta la Fiscalía General, supervisada por la Corte Suprema, en el que es sospechoso de integrar unas redes de propagación de noticias falsas a través de internet.