Ministro de Salud del Reino Unido también tiene el Covid-19

El ministro de Salud británico, Matt Hancock, ha dado positivo por coronavirus, según informó este viernes en un vídeo colgado en su cuenta de Twitter.



El anuncio de Hancock llegó tan solo una hora después de que el primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, también hiciera público que está infectado y que permanece “aislado”.

“Siguiendo el consejo médico, realicé el test y ha dado positivo, así que estaré aislado hasta el próximo jueves”, afirmó Hancock durante la grabación.

Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.



I‘ve tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I’m working from home & self-isolating.



Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij