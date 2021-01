Ministros de Exteriores de la UE, divididos sobre sancionar a Rusia por Navalni

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) se reunirán este lunes de forma presencial en Bruselas en su primer encuentro del año, una semana después de la detención en Moscú del opositor ruso Alexéi Navalni y dos días después de las manifestaciones para pedir su liberación, aunque no se espera que aprueben nuevas sanciones contra Rusia, por la falta de unanimidad entre los países europeos.



La UE exigió la "liberación inmediata" de Navalni la misma tarde del domingo en que la policía lo detuvo cuando aterrizó en el aeropuerto moscovita -procedente de Alemania- y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se lo pidió directamente al presidente ruso, Vladimir Putin, durante la conversación telefónica que ambos mantuvieron el viernes.



Pero "ahora mismo", entre los países europeos "existen diferentes sensibilidades sobre cómo reaccionar al caso de Navalni", dijeron fuentes europeas, preguntadas sobre la posibilidad de que los ministros vayan mañana un paso más allá y acuerden sanciones contra Rusia.



Durante la reunión de mañana, el objetivo del alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, será el de discutir la cuestión con los ministros "para tener un planteamiento lo más común posible", explicaron las fuentes.



En una intervención ante el Parlamento Europeo el pasado mes de noviembre, el propio Navalni -encarcelado ahora en prisión preventiva hasta el 15 de febrero, a la espera de juicio- pidió a la UE que sancione a los oligarcas rusos.

"Déjenme decirlo de forma muy directa: mientras los yates más caros del señor Usmánov estén en Barcelona, (...) nadie en Rusia o incluso en el Kremlin se tomará en serio las sanciones de la Unión Europea", les dijo a los eurodiputados en una intervención por videoconferencia, recuperado ya del envenenamiento que sufrió en verano con el agente nervioso Novichok.



Cuando se confirmó la causa del envenenamiento, la UE sancionó en octubre a seis personas y a una entidad rusa relacionadas con su intento de asesinato.



Ahora, tras su detención, los países europeos quieren "ver cómo evoluciona la situación", manifestaron fuentes diplomáticas, las cuales consideraron que "es prematuro hablar de sanciones".



En cualquier caso, Borrell dijo el sábado "deplorar" las detenciones y "el uso desproporcionado de la fuerza" en las manifestaciones organizadas ayer en Rusia en apoyo a Navalni.



"Siguiendo con preocupación los acontecimientos que se están desarrollando en Rusia. Deploro las detenciones generalizadas, el uso desproporcionado de la fuerza y los cortes en las conexiones a internet y telefónicas", escribió en Twitter.



Las autoridades rusas detuvieron durante las protestas de este sábado en apoyo a Navalni a 3.296 personas en 122 ciudades de Rusia, informó hoy el portal OVD-info.



Vacunar a los países vecinos



Aunque "los Estados miembros están actualmente centrados en garantizar el acceso a la vacunación a todos los ciudadanos europeos", dijeron las fuentes europeas, los ministros de Exteriores abordarán también la cuestión de cómo ofrecer en el futuro la vacuna a los países en vías de desarrollo, especialmente, en el norte de África y los Balcanes occidentales.



"Creemos que hay que aplicar el principio de que nadie está seguro hasta que todo el mundo lo está", comentaron las mismas fuentes, que recordaron que la UE es la principal impulsora de COVAX, la alianza internacional para lograr este objetivo.



Los ministros buscarán "un enfoque común" sobre cómo hacerlo, dado que "las vacunas son de los Estados miembros y se transferirán si ellos quieren", comentaron las fuentes, las cuales aseguraron que "en la UE no estamos interesados en esta particular batalla" sobre la diplomacia de la vacuna.



Joe Biden



Los jefes de la diplomacia europeos se reunirán cinco días después de la investidura de Joe Biden como presidente de Estados Unidos.



Desde el punto de vista de las relaciones exteriores, uno de los principales deseos de la UE respecto a la nueva administración es que EE.UU. vuelva a comprometerse con el acuerdo nuclear iraní, después de que el expresidente Donald Trump lo abandonase en 2018.



Sin embargo, las fuentes europeas comentaron que los Veintisiete aún no tienen "una idea clara" de cómo podría ocurrir.

"Tenemos la promesa, más que el compromiso de la nueva administración Biden, de devolver a EE.UU. al acuerdo", comentaron las fuentes.



La decisión que Irán tomó a principios de enero de empezar a enriquecer uranio al 20 % dificulta la promesa del nuevo presidente.



Venezuela



El de este lunes será el primer encuentro de los ministros de Exteriores de la UE desde la instauración de la Asamblea Nacional venezolana controlada por el régimen de Nicolás Maduro, que los Veintisiete no reconocen porque no aceptan el resultado de las elecciones del 6 de diciembre.



Aunque hablarán de ello, tampoco se espera que tomen ninguna decisión al respecto, dado que el 6 de enero Borrell ya emitió un comunicado en su nombre para decir que la UE está dispuesta a trabajar con el líder opositor Juan Guaidó, a quien evitó tratar de presidente.



"Continuar reconociendo una Asamblea Nacional que según disposiciones constitucionales internas ha acabado es un tema muy complicado y cualquier abogado al que preguntes dirá que las consecuencias legales pueden ser enormes", dijeron las fuentes europeas ante las críticas que ha recibido Bruselas por no reconocer a Guaidó como presidente. EFE