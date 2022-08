'Misión Artemis de la NASA es para quedarnos en la luna y crear un hábitat': ingeniera Sara Rengifo

El próximo 29 de agosto se lanzará Artemis I, la primera de tres misiones históricas a la luna y ya todo está listo para el despegue del megacohete a las 7:33 de la mañana desde la plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral (Estados Unidos).

En la misión que marca el regreso del hombre a la luna, participará la colombiana Sara Rengifo, ingeniera aeroespacial y quien trabaja con la NASA hace seis años.

En diálogo con RCN Mundo, la experta dijo que el propósito de volver a la luna es para quedarse allí definitivamente y crear un hábitat para los humanos.

"La misión vuelve para crear un hábitat, empezar a usar los recursos naturales de la luna para crear oxigeno, para la construcción, la vivienda, desarrollar comida, para hacer todo lo que necesita el humano para sobrevivir", dijo.

Agregó que la luna "no tiene atmósfera, entonces es vital cómo vamos a mantener células vivas bajo toda la radiación" que hay allí.

Para la colombiana, la misión implica un gran desafío. "Es empujar los límites de la ciencia y de la tecnología a full. Aquí es donde la NASA entra a hacer colaboración con muchísimas entidades académicas, del sector privado, con otros países, para hacer la misión realidad", explicó.

¿Qué pasará el lunes?

Sara Rengifo aseguró que el lunes 29 de agosto a las 8:33 de la mañana hora en la Florida, "empieza una ventana de dos horas en las que se puede hacer el lanzamiento" al tiempo que agregó que se mira el clima y muchos factores para determinar si se puede hacer el vuelo.

"Si no se puede se hacer el lanzamiento el lunes, será el 2 de septiembre y si ese día no se puede, el 5 de septiembre". En caso de que definitivamente no se logre, dijo que "ya se reprograma para más adelante".

La misión Artemias I planea lanzar el cohete naranja con blanco llamado Sistema de Lanzamiento Espacial o SLS por sus siglas en inglés, que tiene incorporada la cápsula Orion en la que irían los astronautas. Pero como esta es una misión no tripulada, va con maniquíes.

"Orion transporta dos maniquíes llenos de sensores para que nos den toda la información de vibraciones, temperaturas, niveles de oxigeno, porque es la primera vez que va a estar la capsula tanto tiempo viajando", contó Sara.