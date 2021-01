Moderna dice que su vacuna contra la covid-19 es efectiva contra nuevas variantes

La farmacéutica estadounidense Moderna, cuya vacuna contra la covid-19 ya está siendo aplicada en varios países del mundo, anunció que su producto es efectivo contra las variantes británica y sudafricana.

"La vacunación con la vacuna de Moderna contra la covid-19 produjo anticuerpos neutralizantes contra todas las variantes emergentes clave probadas, incluidas la B.1.1.7 y la B.1.351, identificadas por primera vez en el Reino Unido y la República de Sudáfrica, respectivamente", dice el comunicado de la biotecnológica.

