El contrato original con ese organismo proveía 483 millones a Moderna para el desarrollo de la vacuna mRNA-1273, que originalmente iba a tener un "número más pequeño de participantes en la fase 3" en comparación con los 30.000 voluntarios que necesitará en Estados Unidos, como informó la firma.

Moderna anunció que la tercera fase de su ensayo será dirigido por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos con lo que se convierte en la primera empresa en la carrera estadounidense por la vacuna contra la COVID-19 que entra en esta etapa avanzada.

We just announced an expansion of our agreement with @BARDA for up to an additional $472 million to support our late stage clinical development of mRNA-1273, including the execution of a 30,000 participant Phase 3 study in the U.S. Read more: https://t.co/g9r7aXtguI pic.twitter.com/5bhmfEkQ5t