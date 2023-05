Moscú denunció un ataque masivo con drones

La capital rusa sufrió un ataque con drones que causó "daños menores" en varios edificios, indicó hoy el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, en un comunicado difundido en su cuenta de Telegram.



"Temprano esta mañana, un ataque con vehículos no tripulados causó daños menores en varios edificios. Todos los servicios de emergencia de la ciudad se encuentran en el lugar de los hechos", escribió Sobianin.

El funcionario indicó que hasta el momento nadie ha resultado gravemente herido y que se están investigando las circunstancias de lo sucedido.



Se trata del ataque más grave contra Moscú desde el que denunció Rusia en la noche del 2 de mayo contra el Kremlin, también con drones, y que el liderazgo ruso atribuyó directamente a Ucrania.



Según Sobianin, por razones de seguridad, los servicios de emergencia evacuaron a los vecinos de varias entradas de dos edificios que fueron golpeadas por uno de los drones.



"Inmediatamente después de que finalice el trabajo de los servicios especiales, los residentes podrán regresar a sus apartamentos", afirmó.

El gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, señaló por su parte que los residentes de la provincia pudieron escuchar los sonidos de las explosiones debido al funcionamiento del sistema de defensa aérea.



"Varios drones fueron derribados al acercarse a Moscú", aseguró.



De acuerdo con Sobianin, "unos 25 drones participaron en el ataque matutino a Moscú y la región de Moscú".



Además, las autoridades informaron que: "tres drones se estrellaron contra edificios residenciales, uno de ellos llevaba artefactos explosivos que no detonaron".



Otros drones quedaron "atrapados" en árboles y tendidos de cables, "mientras volaban a una altura ultrabaja".



Tanto el gobernador de la región de Moscú como el alcalde pidieron a los ciudadanos mantener la calma. "Solo confíen en fuentes oficiales y no distribuyan información no verificada", enfatizó Sobianin.