Movimiento Antifa, ¿terroristas o chivo expiatorio de Donald Trump?

Sus tácticas incluyen denunciar públicamente a extremistas de extrema derecha y organizar contraprotestas. Pero desde que la elección de Trump en 2016 renovó los bríos de grupos de derecha, Antifa se lanzó a confrontarlos directamente y a la desobediencia civil destructiva.

Durante la investidura de Trump, el 20 de enero de 2017, miembros de Antifa destrozaron ventanas y quemaron un auto en Washington.

Le puede interesar: Detienen al policía implicado en la muerte de George Floyd en Minneapolis

En agosto de ese año estaban a la cabeza de manifestaciones cuando supremacistas blancos y neonazis marcharon en Charlottesville, Virginia, donde se produjeron batallas campales.

Desde entonces, ambas partes se han enfrentado en varios lugares, entre ellos Portland y Berkeley, California. Antifa, según el Servicio de Investigación del Congreso, no tiene una organización nacional ni un líder.

El servicio la describe como una entidad "descentralizada, radical, de grupos o individuos afines". La mayoría no son violentos, dice el informe, pero "una parte de los miembros del movimiento Antifa quiere cometer delitos para promocionar sus creencias".

¿Antifa impulsa las protestas?

Fuera de Trump y sus aliados, funcionarios federales y locales dicen que los disturbios generalizados de la última semana involucran a muchos grupos, tanto de derecha como de izquierda, y entre ellos, está Antifa, pero no es el único.

"Varios grupos terroristas domésticos de derecha e izquierda están instigando y cometiendo actos de violencia y saqueos", tuiteó Marco Rubio, presidente del Comité de Inteligencia del Senado.

Growing signs that far-left militant Antifa groups are taking advantage of the rightful outrage over Mr. Floyd’s murder to incite violence at protests.



We must not allow these violent radicals to distract from or harm the effort to address the real & legitimate issues of race.