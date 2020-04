Muere el primer recluso en Nueva York por el coronavirus

"Estamos devastados por la muerte de Tyson. Esta fue una tragedia que se pudo evitar. Si no hubiera sido encarcelado automáticamente por una supuesta violación técnica de libertad condicional, aún podría estar con nosotros", indicó en un comunicado la organización de derechos civiles.



"Sabemos hace más de un mes que las condiciones de hacinamiento en Rikers ponen a las personas en grave riesgo de contraer el coronavirus", afirmó además la organización .



Tyson estaba en Rikers Island desde el pasado 28 de febrero hasta que fue trasladado al Bellevue el 26 de marzo y su muerte ocurre en momentos en que continúan en ascenso los casos de la pandemia en el sistema penitenciario.



De acuerdo con datos del New York Times, que cita al Departamento de Cárceles, 273 reclusos, 321 empleados y 53 de sus trabajadores sanitarios han arrojado positivo al COVID-19.



El avance de la pandemia llevó a que las autoridades liberaran en las últimas semanas a presos que no representan peligro para la comunidad para evitar la propagación del virus en la prisión, considerada una de las más peligrosas del país.



Sin embargo, defensores públicos y activistas han reclamado que más reclusos sean puestos en libertad.



"Los funcionarios se movieron lentamente y no lograron liberar a suficientes personas vulnerables a pesar de las llamadas de toda la ciudad, el estado y el país", afirma la ACLU.



Agrega que en la demanda reclaman la liberación de todos los detenidos en las cárceles de la ciudad de Nueva York por presuntas violaciones de libertad condicional para evitar más tragedias como la muerte de Tyson.



"Nueva York debe reducir drásticamente su población penal y tomar medidas inmediatas para reducir el riesgo para cualquier persona que permanezca encarcelada", señala además la ACLU.

La entidad recordó que cuando alguien es encarcelado por una supuesta violación de libertad condicional, el Departamento de Supervisión Cárceles debe realizar una audiencia dentro de los 90 días para determinar si ocurrió dicha violación y si la libertad condicional de la persona debe ser revocada, señala la demanda de Tyson.



Sin embargo, señala el documento legal, para casi uno de cada cinco arrestos, la audiencia de revocación de libertad condicional tiene lugar después del período de 90 días requerido, y como resultado de la pandemia, se suspendieron casi por completo.