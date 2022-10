Muere Jerry Lee Lewis, pionero del rock and roll

El músico Jerry Lee Lewis, pionero del rock and roll, murió este viernes a los 87 años de edad, confirmó su publicista a los medios de comunicación.

Aunque la causa del fallecimiento se desconoce, el músico sufría varios problemas de salud desde 2019 tras sufrir un derrame cerebral que le obligó a cancelar todos sus conciertos y apariciones públicas.

El pasado miércoles, la revista TMZ informó erróneamente de la muerte de Lewis, lo que hizo sonar las alarmas sobre su estado de salud.

No obstante, según confirmó una fuente a AFP, el músico habría fallecido por causas naturales.

"Famoso por su fuerte presencia escénica y sus dinámicos ritmos al piano, la estrella, más conocida por su clásica canción "Great Balls of Fire", falleció por causas naturales, señaló la misma fuente", indicó AFP.

Grandes fechas en la vida de Jerry Lee Lewis

Estas son las grandes fechas en la vida de Jerry Lee Lewis, pionero del rock'n roll, cuyo fallecimiento a los 87 años se anunció el viernes:

- 29 de septiembre de 1935: nace en Ferriday, Luisiana, en el sur de Estados Unidos.

- 1956: participa en Memphis (Tennessee) en una mítica grabación con los tres grandes del rock y la música country: Elvis Presley, Carl Perkins y Johnny Cash.

- 1957: graba "Whole Lotta Shakin Goin On", que junto a "Great Balls of Fire", le convierte en una de las grandes estrellas del momento.

- 1958: la prensa descubre su matrimonio con su prima de 13 años y se genera un escándalo. La pareja tuvo dos hijos antes de divorciarse en 1970.

- 1968: vuelve a los escenarios con discos de música country.

- 1986: es incluido en el "Rock and Roll Hall of Fame", el museo del rock de Cleveland (Ohio), desde su creación.