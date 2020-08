Mueren dos personas por disparos durante protestas antirracistas en EE.UU.

"Intento de asesinato"

Más temprano, la familia de Blake exhortó a la calma ante el aumento de la ira en Estados Unidos por este nuevo caso de violencia policial contra un ciudadano negro.

"Realmente solo necesitamos oraciones", dijo Julia Jackson, madre de Blake, en momentos en que se planifica una protesta nacional en Washington para este fin de semana.

La mujer dijo que el daño causado en las noches previas de enfrentamientos en Kenosha "no refleja a mi hijo ni a mi familia", e hizo un llamado a la unidad contra el racismo.

El abogado de derechos civiles Benjamin Crump, quien representa a los Blake -y a la familia de George Floyd, el afroestadounidense asfixiado por un policía blanco en mayo- dijo el martes que "sería un milagro si Jacob Blake vuelve a caminar".

Las balas destruyeron una sección de su médula espinal, así como parte de sus riñones, hígado e intestinos. Mientras la madre de Blake dijo que rezaba por la policía, su padre acusó a las fuerzas de seguridad de "intento de asesinato".

"Le dispararon a mi hijo siete veces, como si él no importara", dijo el hombre, también llamado Jacob Blake. "Pero mi hijo importa. Es un ser humano". La hermana Blake, Letetra Widman, agregó: "No estoy triste. No quiero su compasión. Quiero un cambio".

Según Crump, Blake recibió los disparos después de mediar en una disputa doméstica. Las autoridades aseguran que la policía acudió por una llamada por un disturbio doméstico, pero no han dicho por qué dispararon contra Blake.

Crump exigió que los dos oficiales involucrados, actualmente suspendidos, sean despedidos y acusados.