Dentro de una cisterna estaba el cuerpo de una chica, que según confirmó Mario Escobar, era el de su hija Debanhi, por su vestimenta y los accesorios que llevaba. “Trece días aquí, cuántas veces estuvieron aquí, cuántas veces”, decía Mario en medio de su dolor.

El caso aún está siendo investigado por parte de las autoridades, mientras crecen las especulaciones de lo que pudo haber pasado, ya que, según el padre, es muy difícil que ella hubiese llegado allí por sus propios medios.

"Mi hija está muerta y no sé qué hacer, estoy molesto porque me equivoqué, creí en la Fiscalía, nunca me pasaron los tomos, les pedía copias, es mi derecho como víctima, nunca los tuve en mi poder, porque ellos no hicieron su trabajo”, comentó durante una rueda de prensa esta mañana.