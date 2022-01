Mujer asegura que perdió el cartílago de su nariz por una prueba PCR mal realizada

Otra insólita historia que deja la pandemia es la de Claudia Serran, una mujer de Santa Cruz, Argentina, que asegura que perdió el cartílago de la nariz por una prueba PCR mal realizada.

Para llegar a tan dramático punto, Claudia cuenta que al inicio de la pandemia debía hacerse con frecuencia este tipo de pruebas para ingresar a las salas de cuidado intensivo, pues se desempeñaba como acompañante terapéutico. No obstante, una prueba mal realizada en ciudad de Caleta Olivia, hizo que ahora deba someterse a una cirugía.

Le puede interesar: Cantante que se contagió voluntariamente de covid-19, falleció debido a la enfermedad

En diálogo con el medio 'El Catalense', Serran contó cómo fueron los síntomas que la llevaron a encender las alarmas sobre su situación, después de que se practicara el test.

"Me empezó a picar, a molestar. Me entregaron el negativo. El doctor me dijo que era algo común, y pasó el tiempo, la señora murió y tomé otro servicio pero seguía con molestias dentro de la nariz, donde me salía una especie de sangre gelatinosa constantemente y se me estaba brotando la cara", contó para el medio citado. Y agregó: “Me salía una especie de sangre gelatinosa constantemente y se me estaba brotando la cara”.

A su vez, la mujer contó que la prueba se la practicaron en el laboratorio privado con el fin de prestar sus servicios a una señora que estaba a punto de fallecer. Incluso, fue la hija de su paciente quien llegó a pagar la PCR.

Una vez empezó a sentir molestias, Claudia contó que asistió a un centro hospitalario por urgencias, después de que viera que su nariz estaba roja. "Tenía aproximadamente cuatro o cinco centímetros de dilatación en la fosa nasal", explicó la mujer, una vez recibió asistencia médica.

Lea también: Rusia registra un nuevo máximo de contagios de covid con más de 31 mil casos

Si bien Claudia recibió medicamentos para tratar su estado de salud, aseguró que todo terminó empeorando, al punto de perder por completo el cartílago. Es por eso, que actualmente espera una cirugía con urgencia para poder reconstruir parte de su nariz.

”No tengo el cartílago que tiene normalmente la nariz. Llegué a tener 18 mil glóbulos blancos, con una anemia crónica. Se me habían reventado todas las venas y soy alérgica a la penicilina, ya no recibía más antibióticos porque me lastimaron muchísimo los brazos”, concluyó.

Según cuenta el diario El Tiempo, Claudia debe viajar a ciudad de Córdoba, donde se encuentran retenidas en un Juzgado sus hijas de 8 y 11 años, por lo que hace un llamado con urgencia para recibir la cirugía, pues sigue sin obtener respuestas.