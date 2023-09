Mujer casi muere por tampón que olvidó retirarse de su cuerpo

Una particular historia que tuvo lugar en Nueva Gales del Sur, se ha vuelto viral en las redes sociales luego de que una mujer estuvo a punto de perder la vida a causa de un shock tóxico tras permanecer más de 2 meses con un tampón dentro de su cuerpo que olvidó retirarse.

La mujer que fue identificada como Kelsey Foster dio a conocer que desde niña ha tenido un periodo irregular y lo largo de su vida ha estado frecuentando médicos y especialistas por problemas graves de vesícula biliar e hígado, así como endometriosis, por este motivo cuando empezó a experimentar una variedad de síntomas, se lo atribuyó a su enfermedad y fue así que lo pasó por alto.

Luego de los constantes malestares, la mujer decidió visitar a varios médicos y especialistas pero estos no lograban determinar exactamente a qué se debían dichos calambres. Sin embargo, en un día cualquiera mientras tomaba una ducha, un tampón que había permanecido por mucho tiempo en su interior fue expulsado de su cuerpo.

“Un día fui al baño y sentí que algo salía de mí. Pensé que era un coágulo más, algo que me pasa mucho, pero era un tampón viejo”, indicó Foster.

Posteriormente, la mujer de 29 años de edad, conservó el producto higiénico y lo guardó en una bolsa para mostrárselo a sus médicos, quienes confirmaron su diagnóstico de síndrome de shock tóxico (SST), luego de hacer algunas pruebas.

“Tienes mucha suerte de no estar muerta, me dijeron los médicos. Hay señales de que la infección me estaba apagando mis órganos, pero lo estamos tratando. El shock tóxico puede matarte en cuestión de días, tuve mucha suerte de que no hubiera llegado a esa etapa”, explicó la mujer.

Actualmente, Kelsey Foster se encuentra bajo supervisión médica y continúa recibiendo tratamiento para la infección. Ante la terrible experiencia que tuvo que vivir, decidió compartir su historia y le hizo la invitación a todas las mujeres a estar atentas con sus productos sanitarios.

“Sugiero que todos establezcan recordatorios si es necesario cuando utilicen estos productos sanitarios. Honestamente, me sorprende que los tampones sean incluso legales sabiendo que pueden causar esta infección bacteriana que es tan mortal”, concluyó.