En las últimas horas se ha hecho viral una joven al publicar un video en la red social de TikTok, en el que comparte su deseo de llegar a tener hasta 30 hijos.

La mujer identificada como Phi, de 23 años de edad, originaria de Memphis (EE. UU.), actualmente es madre de nada menos que 11 hijos de ocho padres diferentes.

Ante su publicación, algunos internautas quisieron saber cómo se las ingenia para conocer a tantos hombres dispuestos a tener un hijo con ella.

"Normalmente publico un anuncio en Marketplace o si veo una valla desocupada, pongo un anuncio ahí. Nada extremo", respondió la mujer en tono de burla.

Pero dejó aún más perplejas a algunas personas con su explicación sobre porqué elegía a tantos padres diferentes para sus hijos.

"Déjenme explicarles. Si tienes uno y restas uno, te queda cero, pero si tienes ocho y le restas tres, todavía te quedan cinco. Si solo tengo un padre y me abandona o se muere, mis hijos se quedarían sin padre, pero si tengo ocho y tres mueren o me abandonan, todavía me quedan cinco padres", agregó.

Las declaraciones de la joven han generado amores y odios, ya que sus contradictores la acusan de querer vivir de los subsidios del Gobierno norteamericano y la califican de irresponsable.

Por otra parte sus defensores, incluso la apoyan en su firme decisión de tener hasta 30 descendientes.

"Honestamente, lo único que importa es si todos los niños están felices y bien cuidados, después de eso no es asunto de nadie más", manifestó un usuario.

Esta tiktoker norteamericana actualmente tiene 163.700 seguidores, y su video ya cuenta con 1.798 Me Gusta y 54.400 millones de reproducciones.