Mujer, en plena audiencia, besó a su expareja cuando él intentó matarla de cinco disparos

Un caso realmente sorprendente de se dio en los últimos días en Rio Grande Do Sul (Brasil), luego de que, en medio de una audiencia, un hombre que fue acusado de disparar en cinco ocasiones a su novia, recibió tremendo beso por parte de la mujer, quien pidió permiso al juez para poder acercase a él y darle un cariñito antes de ser sentenciado, sin importarle que este haya tratado de asesinarla.

Las personas que estaban presentes en medio de la audiencia quedaron sorprendidas ante lo que estaban presenciando, pues no podían creer que esta mujer haya besado de esa manera tan apasionada a su agresor. Posteriormente, el hombre fue condenado a siete años de prisión, cinco por intento de homicidio, y dos por porte ilegal de armas.

Micheli Schlosser se encontraba con Losandro Rafale, quien era su pareja, al interior de una heladería, departiendo tranquilamente, cuando de un momento a otro al hombre le comenzaron a entrar muchos mensajes de otra mujer, por lo que su novia no dudó en hacerle el reclamo. Minutos más tarde, el hombre salió del lugar, demoró un rato, volvió, desenfundó su arma de fuego e inmediatamente le propinó los disparos.

“Él nunca me había atacado, siempre fue muy bueno conmigo y ya pagó su error. Solo él sabe todo lo que le dije la madrugada del domingo cuando volvimos del baile. Los dos cometimos grandes errores”, comentó la mujer, según lo detalló el medio local El Informador.

Asimismo, aseguro que “Él no quería matarme. Por supuesto actuó mal, pero estoy segura de que no lo volverá a hacer. Siempre me trató bien. ¿Qué hombre llena su habitación con fotos de su novia?, muy pocos, pero él lo hizo”.

Además, dijo que, si todo marcha bien, a ella no le importaría si él está en la cárcel, ya que lo hablarán y si todo se da como se espera, volverá con el hombre que atentó contra su vida porque “lo amo y ya lo he personado antes”.

“Ese día del ataque yo lo provoqué porque amenacé con denunciarlo a la Policía por violación, fue por eso que él disparó (…) él nunca me había agredido antes, siempre fue bueno conmigo y ya pagó por su error. De los hombres con los que he salido, él ha sido uno de los mejores, no me puedo quejar porque es una muy buena persona”, concluyó.