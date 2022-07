Mujer enterró al que parecía ser su gato tras encontrarlo muerto, y este apareció al siguiente día

Puede leer: Video: Hombre salvó de la muerte a una niña de 2 años que cayó de un cuarto piso

Pero al día siguiente, todo daría un giro inesperado porque Danielle recibió un mensaje de texto mientras estaba en el trabajo que incluía una foto de su gato real entrando por la puerta principal de su casa deteniéndose a comer su desayuno, lo que significaba que ella y su pareja habían enterrado la mascota de otra persona.

"Toda la situación es hilarante y mortificante por lo angustiados que estábamos todos. Todavía no puedo entenderlo. Fue un fin de semana traumático".

Según Danielle, una mamá en un grupo de chat de la escuela envió un mensaje preguntando si alguien conocía a un gato de color blanco con negro, bastante grande.

"Mi gato es bastante travieso, trata de meterse en las casas de las personas, así que le respondí un mensaje diciendo yo, ¿Qué está haciendo? y envié una foto de 'Lucky', pero no tuve respuesta de ella, así que intenté llamar a la mujer un par de veces'', indicó Danielle.

También lea: Mujer le cortó el miembro a su esposo tras enterarse que había embarazado a su mejor amiga

Luego del mensaje, Danielle entró en pánico porque esta mamá luego de hacer la pregunta no escribió más nada, así que se imaginó que había sucedido algo grave.

''Estaba a punto de meterme en la ducha y ella me llamó y dijo, no estoy segura si es el gato de la foto que me enviaste, pero no era una muy buena imagen porque estaba de su lado. Le pregunté si el gato estaba bien y ella dijo que se había ido'', agregó Smith.

Ante la triste noticia, Danielle le preguntó a la mujer si podía enviar a su pareja a reconocerlo ya que estaba cerca del lugar, esta le dijo que sí y él llegó velozmente en su bicicleta, al ver al gato no lo podía creer.

"Yo estaba en la ducha y él entró al baño, me miró a los ojos y dijo es 'Lucky'. Me derrumbé y caí, Sam decía que no lo viera, pero necesitaba verlo con mis propios ojos. El gato estaba en un costal, mi pareja intentaba evitar que lo viera. Lo abrimos solo para que se viera del cuello para abajo y ver las marcas que eran exactamente iguales”.