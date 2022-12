Mujer está a punto de perder su casa porque desconocida pidió préstamo con sus recibos de luz

Todo un drama dice vivir una mujer en Perú, quien asegura que está a punto de perder su hogar a causa de tres préstamos que solicitó una desconocida usando sus recibos de luz, dejándola al borde de la quiebra y teniendo afectaciones de salud.

La historia, que es viral en redes sociales, es narrada por Claudia Rodríguez Simón, quien contó a América Noticias, medio televisivo de Perú, que una mujer solicitó tres préstamos a entidades bancarias distintas por un monto de 360 mil soles (cerca de 500.000 colombianos).

Le puede interesar: Falleció el nieto de Bob Marley a sus 31 años

Al no hacer el pago de las obligaciones, Rodríguez ha recibido tres notificaciones de embargo a su vivienda ubicada en Breña, distrito de Lima.

“Ella consignó su dirección en mi casa, Jorge Chávez 1719, Breña y luego ha presentado los recibos a los bancos. Yo no la conozco, nunca he alquilado mi casa y ella ha sacado préstamos de fuertes cantidades. Temo que me quiten mi casa”, cuenta la mujer.

En dichas declaraciones, la afectada cuenta que sobre quien pidió el préstamo solo conoce que se trata de una mujer llamada Marilú Rosario Aquino Zambrano, quien aparece como titular de los préstamos que solicitó con los recibos de su casa.

Lea también: Papa pide orar por Benedicto XVI y alerta al mundo por su estado de salud

Como consecuencia de la preocupación a causa de las deudas que enfrenta, Rodríguez dio a conocer que ha padecido parálisis en la mitad de su rostro.

Por ahora, ante la denuncia, autoridades de dicho país adelantan investigaciones, pues la mujer asegura que desconoce cómo llegaron los recibos a manos de una desconocida, según reseñó el diario El Comercio de Perú.